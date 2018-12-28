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6 نصائح للمحافظة على السيارة في فصل الشتاء

6 نصائح للمحافظة على السيارة في فصل الشتاء
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تواصل – وكالات:

تصاب السيارات بكثير من الأضرار، في فصل الشتاء، بسبب الأمطار والبرودة وجريان السيول أحيانا، لذا يجب على قائدي السيارات التعرف على الكيفية الصحيحة في التعامل مع السيارات للمحافظة عليها والعناية بها خلال موسم الشتاء.

ويؤكد خبراء السيارات أن العديد من الأجزاء الرئيسية للسيارة تتأثر بالبرودة، وقد تسبب لك العديد من المشاكل، ولذلك تتطلب عناية خاصة على النحو التالي:

– البطارية

البطارية من أكثر أجزاء السيارة التي يمكن أن تتأثر ببرودة الأجواء في الشتاء، وتتضرر البطارية حال عدم التحرك بالسيارة بصورة مستمرة في الشتاء، حيث أن ذلك يفقدها شحنها مع الوقت، لذا يجب تشغيل السيارة من وقت لآخر في حال عدم السير بالسيارة كثيراً، وعدم استخدام التجهيزات الكهربائية إلا للضرورة.

– تسخين المحرك

كثير من السائقين يعتقدون أنه يجب تسخين السيارة وقت طويل قبل التحرك بها صباحاً، هذا الاعتقاد صحيح بالنسبة للسيارات القديمة التي تعتمد على الكربراتير، أما السيارات الحديثة التي تعتمد على نظام حقن الوقود فيكفيها نصف دقيقة للتسخين.

– الحماية ضد الصدأ

مع كثرة هبوط الأمطار في الشتاء تتأثر السيارة بتراكم الأوساخ والطين بها، لذا يجب غسلها بصفة مستمرة حتى يتم تنظيفها، ويجب الحرص عند غسل سيارتك في فصل الشتاء أن تقوم بتنشيفها بشكل جيد جداً، وأن تحاول أن تقوم بعملية الغسيل نهاراً، ثم تضع السيارة في الشمس، لأن وجود المياه لفترة على جسم السيارة يعرضها للصدأ.

– فحص الإطارات

يجب في فصل الشتاء فحص ضغط الإطارات بصورة مستمرة، حيث أن الإطارات تفقد الهواء الخاص بها سريعاً في الشتاء.

– زيت المحرك

انخفاض درجات الحرارة يتسبب في زيادة لزوجة زيت المحرك، وهو ما يتطلب مدة زمنية أطول بعض الشيء حتى يتم تزليق جميع الأجزاء في المحرك بعد تشغيلها، لذا يجب عدم الضغط بقوة على دواسة البنزين في بداية التشغيل خلال الكيلومترات الأولى من السير.

– جفاف المقصورة

يجب المحافظة على جفاف المقصورة، لأن الرطوبة في السيارة لا تؤدي فقط إلى تكثف بخار الماء على زجاج النوافذ، ولكنها تؤدي أيضًا إلى ظهور العفن والصدأ، وحدوث أضرار بإلكترونيات السيارة.

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