النفط يستقر قرب أدنى مستوى في عام ونصف

تواصل – وكالات:

استقرت أسعار النفط أمس الجمعة في ختام أسبوع شهد تقلبات في الأسواق قبيل نهاية العام، مع حصولها على دعم من صعود أسواق الأسهم الأمريكية لكنها ما زالت تتعرض لضغوط من القلق من وفرة في المعروض العالمي من الخام.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة أربعة سنتات لتبلغ عند التسوية 52.20 دولار للبرميل بعد أن تراجعت من أعلى مستوى لها في الجلسة البالغ 53.80 دولار، بحسب “رويترز”.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 72 سنتا لتسجل عند التسوية 45.33 دولار للبرميل بعد أن وصلت في وقت سابق من الجلسة إلى 46.22 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان كلاهما ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي مع هبوط برنت حوالي 3 في المئة بينما تراجع الخام الأمريكي نحو 0.4 في المئة.

وقال متعاملون إن أسعار الخام صعدت يوم الجمعة بدعم من مكاسب للأسهم الأمريكية. وسارت أسعار النفط إلى حد كبير على خطى وول ستريت وشهدت كل من فئتي الأصول جلسات متقلبة طوال الأسبوع.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع هوت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في عام ونصف وتتجه نحو إنهاء العام على خسائر تزيد عن 20 في المئة متأثرة جزئيا بتزايد المعروض.