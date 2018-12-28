أعراض التهاب الجيوب الأنفية لدى الطفل وطرق العلاج

تواصل – وكالات:

تفيد التقارير الطبية بأن الجيوب الأنفية لدى الأطفال بين عمر 6 و8 سنوات تتأثر عادة بالعدوى البكتيرية التي تصيب الجهاز التنفسي.

وتستمر التهابات الجيوب الأنفية حتى 12 أسبوعاً، وتعتبر مزمنة إذا كانت فترة الالتهاب كاملة (90 يوماً). لذلك على الأبوين مراقبة الأعراض التالي لدى الطفل لأنها تشير إلى التهاب الجيوب الأنفية:

أعراض التهاب الجيوب الأنفية:

* نزلات البرد التي تستمر 10 إلى 14 يوماً ويصاحبها ارتفاع ولو طفيف في الحرارة.

* المخاط الأصفر، وآلام الوجه.

* القيء، والسعال الليلي، وتورم العيون.

طرق العلاج:

* تطهير الأنف بمحلول ملحي يوصف لعلاج الجيوب الأنفية وإخراج المخاط المحتبس فيها.

* تناول المضاد الحيوي لفترة 10 إلى 14 يوماً.

* ترطيب الغرفة ببخار الماء.

* بعض الحالات تتطلّب جراحة الجيوب الأنفية بالمنظار، لكن ينبغي التأكّد من حاجة الطفل إليها.