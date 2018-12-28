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مصر.. 3 قتلى وجرح 12 في هجوم استهدف حافلة سياحية

مصر.. 3 قتلى وجرح 12 في هجوم استهدف حافلة سياحية
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تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء اليوم الجمعة، انفجار عبوة ناسفة في حافلة سياحية بمنطقة الهرم؛ مما أسفر عن وفاة 3 سائحين وإصابة آخرين.

وأصدرت وزارة الداخلية بياناً رسميّاً حول الانفجار الإرهابي الذي استهدف إحدى الحافلات السياحية بالهرم.

وجاء في البيان أن عبوة محلية الصنع التي كانت مخبأة جوار سور بمنطقة المريوطية انفجرت في الساعة 6:15 بإحدى الحافلات السياحية.

وأضافت أن الحافلة السياحية كانت تقل 14 سائحاً فيتناميّاً؛ مما أسفر عن وفاة 3 منهم إلى جانب إصابة 12 آخرين، بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة مصريي الجنسية.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ارتفاع عدد قتلى التفجير الذي استهدف حافلة سياحية في الجيزة إلى 3، بعد وفاة سائح ثالث متأثراً بإصابته.

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