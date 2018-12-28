الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تعرّف على موعد صرف الدعم السكني بعد توقيع عقد الدعم

تعرّف على موعد صرف الدعم السكني بعد توقيع عقد الدعم

تعليق الدفاع المدني على «صفارات الإنذار» بالمملكة

تعليق الدفاع المدني على «صفارات الإنذار» بالمملكة

تعرَّف على أنظمة ولوائح مركز الأمن الوطني بعد إقرارها من مجلس الوزراء

تعرَّف على أنظمة ولوائح مركز الأمن الوطني بعد إقرارها من مجلس الوزراء

تعرّف على وزير الإعلام الجديد «تركي الشبانة»

تعرّف على وزير الإعلام الجديد «تركي الشبانة»

الجامعة العربية: استمرار مشاريع الاحتلال الاستيطانية يدمر فرص تحقيق السلام

الجامعة العربية: استمرار مشاريع الاحتلال الاستيطانية يدمر فرص تحقيق السلام
0

تواصل – واس:

أدان الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبوعلي، التصعيد الاستيطاني غير المسبوق الأخير لدولة الاحتلال، بعد إعلان مصادقتها بناء أكثر من 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية في انتهاك صارخ ومتعمد لجميع القوانين والقرارات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن الأخير 2334، كهدية انتخابية للمستوطنين في محاولة من نتنياهو لحصول حزبه على المزيد من الأصوات من اليمين خلال الاستحقاقات الانتخابية التي ستجري في 9 أبريل المقبل على حساب حقوق وممتلكات الشعب الفلسطيني.

وأكد أبوعلي في تصريح له اليوم، أن استمرار حكومة الاحتلال في تسريع تنفيذ مشاريع الاستيطان ومخططاتها الاستعمارية الهادفة إلى تهويد وضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وفرض القانون الإسرائيلي عليها وتماديها في مواصلة سرقة الأراضي الفلسطينية يؤكد عزمها تدمير كل فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.

وأشار إلى أن الانحياز الأمريكي المطلق للاحتلال والصمت الدولي شجعها على تحدي إرادة وقرارات المجتمع الدولي التي تدين الاستيطان غير القانوني، وتطالب بوقفه وتؤكد مخاطرة ومضاعفاته بما فيها قرارات مجلس الأمن التي لم يتم احترامها أو الالتزام بها، أو محاولة العمل على تطبيقها ودون تعرض حكومة الاحتلال لأية مساءلة عن استمرار هذه السياسات بما يقوض بصورة جادة فرص حل الدولتين المعبر عن الخيار الدولي الوحيد وإمكانية تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وما يبعثه ذلك من تداعيات وتوترات في المنطقة قد تهدد السلم والأمن الدوليين برمته.

ودعا أبوعلي، المجتمع الدولي بأسره بتحمل مسؤولياته، وأن يمارس اختصاصه إزاء هذا التحدي الصارخ لإرادته وقراراته وللقانون والشرعية الدولية، التي تضرب بها إسرائيل عُرض الحائط باتخاذ إجراءات جادة وفعالة من أجل إنفاذ قراراته وقواعد القانون الدولي لإنهاء الاحتلال وتفكيك الاستيطان الإسرائيلي وتمكين الدولة الفلسطينية من استقلالها لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

ولفت الأمين العام المساعد بالجامعة العربية النظر إلى مطالبة الجامعة العربية؛ للمحكمة الجنايات الدولية ومؤسسات العدل الدولية وكذلك مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جميع انتهاكاته، كما تحتم هذه الجريمة الإسرائيلية الجديدة والمستمرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

استشهاد فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال

استشهاد فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال

الأردن تنفي علاقتها ببيع أراض في القدس للاحتلال الصهيوني

الأردن تنفي علاقتها ببيع أراض في القدس للاحتلال الصهيوني

«التحالف»: جهود مفاوضات السلام مستمرة رغم مساعي الحوثيين لعرقلتها

«التحالف»: جهود مفاوضات السلام مستمرة رغم مساعي الحوثيين لعرقلتها

الاحتلال الصهيوني يعتقل 32 فلسطينياً ويداهم عشرات المنازل بالقدس المحتلة

الاحتلال الصهيوني يعتقل 32 فلسطينياً ويداهم عشرات المنازل بالقدس المحتلة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كوب بعشرة
تدوينات حرة

كوب بعشرة

المزيد
صورة العرب في مناهج إيران!
مقالات

صورة العرب في مناهج إيران!

المزيد
بياعين كلام !!!
مقالات

بياعين كلام !!!

المزيد
النمذجة المظلومة!
مقالات

النمذجة المظلومة!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>