مراكز جديدة لتقدير أضرار المركبات.. تختصر 13 عملية في 3 خطوات (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

استحدثت الهيئة السعودية للمُقَيِّمِين بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، وجهات حكومية أخرى، مراكزَ خاصة بتقدير أضرار المركبات.

وتعمل مراكز التقدير الجديدة وفق آلية إلكترونية تختصر ثلاث عشرة خطوة كان يستغرق إنجازها عدة أشهر في ثلاث خطوات فقط.

كما يدير المراكز الجديدة وعمليات التقدير مُقَيِّمُون متخصصون جرى تأهيلهم وتدريبهم بصورة احترافية تضمن جودة عمليات التقييم ومصداقيتها.

وأجرت مراكز التقدير حتى الآن أكثر من 70 ألف عملية لتقدير الأضرار بتعويضات تتجاوز نصف مليار ريال، محققة أهدافها في تسهيل إجراءات التقدير، وتجويد الخدمات، واختصار الزمن اللازم لإنجازها.‎