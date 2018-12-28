تعرّف على موعد صرف الدعم السكني بعد توقيع عقد الدعم

تواصل – فريق التحرير:

كشف صندوق التنمية العقارية، عن موعد صرف الدعم السكني لمن قام بتوقيع العقد مع الصندوق.

وتفاعل حساب العناية بالمستفيدين في صندوق التنمية العقارية، مع استفسار بعض المواطنين حول سبب تأخر إيداع الدعم في حساباتهم لهذا الشهر، وأجاب قائلاً: ”إنه في حال توقيع عقد الدعم السكني الخاص بالصندوق العقاري، يتم إيداع مبلغ الدعم في حساب المستفيد خلال مدة أقصاها يوما عمل من تاريخ سحب القسط”.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية أكَّد أمس حرصه على تلبية احتياجات كافة المواطنين المدرجين على قوائمه، وتوفير الخيارات التمويلية المناسبة لهم.

وشدد الصندوق على أنه تمكَّن خلال العام الحالي من خدمة أكثر من 50 ألف مواطن وتقديم القروض العقارية المدعومة لهم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، كما أنه من خلال هذه الحلول التي يقدمها تمكَّن من إلغاء قوائم الانتظار بإطلاقه لخدمة ”عجلها”؛ وذلك لتعجيل الحصول على القرض دون الحاجة لانتظار إعلان الأرقام بشكل شهري.