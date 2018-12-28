«سلمان» أكثر الأسماء تسجيلاً لمواليد السعودية 2018

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تصدر اسم «سلمان» قائمة الأسماء الأكثر تسجيلاً بين مواليد السعودية للعام الحالي 2018؛ تيمناً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فيما جاء اسم «حور» أكثر الأسماء تسجيلاً للإناث في الفترة ذاتها.

أظهرت ذلك الإحصائية الصادرة عن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية التي عرضتها في جناحها المشارك بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 33»، عبر مجسمات حملت أكثر أسماء المواليد تسجيلاً.

وكشفت الإحصائية الحديثة أيضاً، أن أكثر أسماء الذكور تسجيلاً بين المواليد في المملكة ضمت ثلاثة أسماء، أولها سلمان، ثم محمد، وعبدالعزيز، فيما تصدرت (حور؛ كيان، نورة) قائمة أسماء الإناث المولودات في العام ذاته.

كما تضمنّت الإحصائية أكثر الأسماء شعبية التي أطلقت على مواليد العام الهجري 1439، فجاءت للذكور بـ6 أسماء هي: (علي، وفهد، عبدالرحمن، وخالد، وفيصل، وفهد)، أما الإناث فجاءت بـ5 أسماء هي: (جود، وترف، وسارة، وسحاب، وملك).