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«أهالي صبيا» يؤدون صلاة الميت على الشهيد العريف «أبو راية»

«أهالي صبيا» يؤدون صلاة الميت على الشهيد العريف «أبو راية»
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تواصل – جازان:

أدَّى محافظ صبيا منصور بن زيد الداود، بعد صلاة عصر اليوم، بجامع قرية جخيرة، صلاة الميت على شهيد الواجب العريف إبراهيم بن حسن أبو راية، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

ونقل محافظ صبيا عقب الصلاة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لوالد وذوي الشهيد.

كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، لوالد وأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله مع الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، أعرب والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

أدى الصلاة مع محافظ صبيا عددٌ من ضباط القوات المسلحة، ولفيف من مديري الدوائر الحكومية والأمنية، والمشايخ، وجموع من أهالي المحافظة.

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