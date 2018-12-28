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7 خصائص ومميزات جديدة طرحها «واتساب» في 2018.. تعرف عليها

7 خصائص ومميزات جديدة طرحها «واتساب» في 2018.. تعرف عليها
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تواصل – وكالات:

عزز تطبيق واتساب المملوك لشركة فيسبوك من إمكاناته، بسلسلة من الخصائص الجديدة في العام الجاري 2018، والذي أوشك على الانتهاء، منها الدردشة الجماعية، وخاصية دعم الصورة داخل صورة، والملصقات.

وفيما يلي عرض بأهم هذه الخصائص وفقا لموقع Gadgets 360:

مكالمات جماعية:

أعلنتها الشركة في يوليو وطورت المكالمات الجماعية في ديسمبر بحيث تجعل من السهل إضافة المزيد من المتصلين خلال المكالمة. وتدعم الخاصية حاليا أربعة أفراد.

صورة داخل صورة :

تتيح هذه الخاصية للمستخدم مواصلة متابعة فيسبوك ويوتيوب وانستجرام في نافذة صغيرة وهو يتصفح أجزاء أخرى من التطبيق.

إضافة ملصقات:

طرحت واتساب ميزة الملصقات في أكتوبر ووفرتها على نظامي تشغيل اندرويد و”أي أو إس” وقدمت مجموعة ملصقات من تصميمها علاوة على قبولها بتصميمات خارجية.

ميزات جديدة للمشرفين:

منح واتساب المشرفين على المجموعات المزيد من الصلاحيات منها السماح لمؤسس المجموعة بحذف أي مشرف ومنعه من تغيير صورة وموضوع ووصف المجموعة. ومنح مؤسسي المجموعات أيضا القدرة على أن يكونوا المستخدمين الوحيدين القادرين على إرسال رسائل.

إخفاء الوسائط المشتركة:

أطلق واتساب في يونيو ميزة إخفاء الوسائط المشتركة تلقائيا من الظهور في معرض الهاتف.

قيود على توجيه الرسائل Forwarding :

طرح واتساب قيودا مشددة على توجيه الرسائل في مسعى لمواجهة انتشار الأخبار الزائفة والرسائل الخادعة على منصته.

سماع عدة رسائل صوتية:

في نوفمبر أتاح واتساب تشغيل الرسائل الصوتية التي تصل إلى المستخدم على دفعات دون الحاجة للضغط على زر التشغيل لسماع كل مقطع على حدة.

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