قبل وصولها للحوثيين.. الشرطة اليمنية تضبط مواد إيرانية تستخدم في تركيب الطائرات المسيرة

تواصل – واس:

أحبطت الشرطة اليمنية في محافظة الجوف اليمنية، بالتعاون مع رجال القبائل، تهريب قطع تستخدم في صناعة وتركيب الطائرات المسيرة كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الانقلابية، المدعومة من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصادر أمنية يمنية: “أن الشرطة ورجال القبائل اليمنيين ضبطوا شحنة تضم أجزاءً جاهزة لتركيب الطائرات بدون طيار وأجهزة اتصالات لاسلكية تقدمها إيران للميليشيا الحوثية بهدف قتل الشعب اليمني وتدميره”.

وتمكنت الشرطة خلال الأشهر الماضية من العام الجاري من ضبط العديد من محاولات التهريب لشحنة مخدرات وأجهزة لاسلكية واتصالات، ومواد أولية لصناعة المتفجرات، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الانقلابيين.