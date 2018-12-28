السودان: قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين

تواصل – وكالات:

قال شاهد من رويترز إن “قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع وقنابل صوت اليوم الجمعة؛ لتفريق ما بين 300 و400 محتج بعدما غادروا مسجداً في أم درمان بالقرب من العاصمة الخرطوم”.

ودعت جماعات معارضة ونشطاء إلى تنظيم احتجاجات كبيرة مناهضة للحكومة بعد صلاة الجمعة اليوم.

وكانت ​النيابة العامة​ في السودان قد أعلنت عن فتح تحقيق في ​إطلاق النار​ على المحتجين ضد ارتفاع الأسعار، وتدهور الأوضاع الاقتصادية من قبل ​قوات الأمن السودانية​.

وكان وزير الإعلام السوداني ​أحمد بلال عثمان​ قد أكد أن “عدد القتلى خلال فترة الاحتجاجات، 19 شخصاً، و397 مصاباً، بينهم 219 من ​القوات​ النظامية”.