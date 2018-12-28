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كاسيو تطلق ساعة ذكية للاستخدامات الشاقة

كاسيو تطلق ساعة ذكية للاستخدامات الشاقة
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تواصل – وكالات:

أطلقت شركة كاسيو اليابانية ساعتها الذكية WSD – F30 الجديدة، التي تهدف لتلبية متطلبات الرياضيين الطموحين، وتتناسب مع الاستخدامات الشاقة في الهواء الطلق.

وتأتي ساعة كاسيو Pro Trek WSD – F30 الجديدة مزودة بشاشة من طبقتين قياس 1.2 بوصة، حيث تعمل شاشة OLED بدقة وضوح 390×390 بيكسل، بالإضافة إلى وجود شاشة LC أحادية اللون، التي تقوم بعرض الوقت والعديد من البيانات الأخرى المستمدة من مختلف المستشعرات.

وتمتاز شاشة LC باستهلاك قدر أقل من الطاقة الكهربائية مقارنة بـشاشة OLED؛ وبالتالي فإن فترة تشغيل البطارية قد تمتد إلى شهر كامل، ولكن عند استعمال ساعة كاسيو الجديدة كأي ساعة ذكية تقليدية؛ فإن فترة تشغيل البطارية تمتد إلى يوم ونصف.

وتعتمد الساعة الذكية الجديدة من كاسيو على نظام تشغيل Wear OS، وتضم العديد من المستشعرات لقياس الارتفاع، والتسارع مع توافر نظام الملاحة المدعوم بالنظام العالمي لتحديد المواقع GPS.

وتتوفر الساعة في الأسواق العالمية بدءاً من يناير (كانون الثاني) المقبل.

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