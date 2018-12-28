إندونيسيا تخفض حصيلة التسونامي إلى 426 قتيلاً

تواصل – فريق التحرير:

أوقع التسونامي الذي اجتاح إندونيسيا في نهاية الأسبوع الماضي نحو 426 قتيلاً؛ وفق حصيلة خفضتها السلطات بسبب خطأ في تعداد الضحايا.

وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى 430 قتيلاً، ونسب الخطأ إلى قيام مناطق مختلفة بتعداد الضحايا كل من جانبها. ولا يزال هناك عشرون مفقوداً.

في المقابل، ضاعفت السلطات عدد النازحين ليرتفع إلى أربعين ألفاً، وأفادت عن 7202 جريح، في زيادة كبيرة لعدد الجرحى عن الحصيلة السابقة قدرها 1495 جريحاً.

ووقع التسونامي بصورة مفاجئة مساء السبت في مضيق سوندا بين جزيرتي سومطرة وجاوا، واجتاح الساحل الإندونيسي.

ورفعت إندونيسيا الخميس مستوى الإنذار بمواجهة بركان تسبَّب ثورانه الأسبوع الماضي بحصول تسونامي مدمِّر في مضيق سوندا ويهدِّد ثورانه مجدداً بحصول موجات مدٍّ عالٍ جديدة مميتة.