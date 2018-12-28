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وزير الخدمة المدنية: الوزارة مستمرة في مسيرتها نحو تطوير القطاع الوظيفي الحكومي
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تواصل – واس:

رفع معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على صدور الأمر الملكي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، المتضمِّن تمديد خدمة معاليه وزيراً للخدمة المدنية.

وأعرب معاليه عن اعتزازه الكبير بهذه الثقة الملكية الغالية، مبيناً أن ثقة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – سيكون لها عظيم الأثر في تقديم المزيد من الجهد والعطاء، خدمة للدين ثم المليك والوطن، ومواصلة الجهود المستمرة في مسيرة تطوير أعمال الوزارة وفق ما رسمه ولاة الأمر – حفظهم الله – تحقيقاً للأهداف المنشودة في برنامج التحول الوطني أحد برامج رؤية المملكة 2030، التي حددت دوراً رئيساً للوزارة مناطاً بها تطوير القطاع الوظيفي الحكومي، وتحسين بيئة العمل، تناغماً مع التقدم والازدهار الذي تشهده المملكة.

وسأل معالي وزير الخدمة المدنية الله، عز وجل، أن يمد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين بعونه وتوفيقه، وأن يديم عليهما الصحة والعافية.

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