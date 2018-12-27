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مقتل عشرات الانقلابيين الحوثيين في مواجهات مع عناصر الجيش اليمني غرب تعز

مقتل عشرات الانقلابيين الحوثيين في مواجهات مع عناصر الجيش اليمني غرب تعز
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تواصل – واس:

قُتل وأُصيب العشرات من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومين من إيران، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني بجبهة الضباب غرب محافظة تعز جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري: إن معارك نشبت عقب محاولة عناصر من الميليشيا، التسلل باتجاه مواقع في محيط منطقة الصياحي وتبة الخلوة غرب مدينة تعز.

وذكر المصدر في تصريح لموقع “26 سبتمبر” التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش تمكنت من إحباط محاولة الميليشيا للتقدم وأجبرتها على التراجع والفرار بعد أن تكبدت خسائر بشرية في صفوفها. في غضون ذلك قُتل وجُرح عدد من عناصر الميليشيا الانقلابية خلال مواجهات مع قوات الجيش في منطقة مكائر بمديرية جبل حبشي غرب المحافظة ذاتها.

وكانت ميليشيا الحوثي قد دفعت بتعزيزات من مسلحيها وعتادها الحربي لشن هجمات على مواقع الجيش الوطني خاصة في الجبهة الغربية في محاولة منها للوصول إلى المنفذ الوحيد الذي يربط المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية من مدينة تعز مع مديريات المحافظة ومدن البلاد.

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