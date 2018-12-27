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تعرف على الفرق بين منصب «العساف» وزير الخارجية و«الجبير» وزير الدولة للشؤون الخارجية

تعرف على الفرق بين منصب «العساف» وزير الخارجية و«الجبير» وزير الدولة للشؤون الخارجية
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الخارجية، أن الوزير إبراهيم العساف ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير يقودان الدبلوماسية السعودية ومؤسستها العريقة (وزارة الخارجية) للتطور، ولتعزيز وتنمية الحضور الدولي للمملكة.

وأوضحت الوزارة، أن العساف سيتولى إدارة “الخارجية” بكافة أعمالها وقيادة برامجها التطويرية، في حين سيتولى الجبير المنصب المستحدث ليتفرغ لإدارة الأعمال السياسية والدبلوماسية.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين، الخميس، أمراً ملكياً بتعيين الدكتور العساف وزيراً للخارجية، والجبير وزير دولة للشؤون الخارجية عضواً بمجلس الوزراء.

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