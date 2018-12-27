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فيديو متداول.. وزير التعليم الجديد يعلق على «إنتاجية الموظف ساعة»

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تواصل- فريق التحرير:

أكد وزير التعليم الجديد، الدكتور حمد آل الشيخ، في تصريحات قديمة، أعاد ناشطون تداولها، ضرورة ربط تقويم المعلم من ناحية الأداء الوظيفي بمستوى طلابه.

وقال “آل الشيخ”، في تغريدة على “تويتر”، “كان لدى وزارة التعليم نموذج مطور واعد لتقييم المعلم وربط العملية التعليمية ومخرجات المعلم بالمزايا ولكنه ضاع وسط التغييرات”.

وأوضح، في أحد البرامج التلفزيونية قبل أكثر من عامين- تعليقاً على التغريدة- أن النموذج كان مطوراً، وتم تطوير اختبارات تحصيلية وطنية على مستوى المملكة في اللغة العربية والعلوم والرياضيات وكانت ستقدم أيضاً في التربية البدنية، وعلى مستوى رابع وسادس ابتدائي وثالث متوسط للمفاصل المحورية للسلم التعليمي.

وأضاف، أن الفكرة كانت تتضمن كذلك استحداث اختبارات وطنية مركزية يتم تصحيحها مركزياً دون تدخل المعلم، للكشف عن مستوى تغطية المعلم للمناهج وما إذا كان ثمة قصور، وكذلك لتحسين منظومة المناهج وتحديد مواضع الخلل فيها.

وأشار إلى أنه ترك الوزارة ولا يعلم مصير فكرته، مشيراً إلى أنه نصح بها وزيري التعليم السابقين.

وعلق آل الشيخ في ذلك اللقاء على تصريح وزير الخدمة المدنية الأسبق حول أن إنتاجية الموظف في السعودية ساعة يومياً، قائلاً: “أعتقد أن الوزير لم يكن موفقاً في أن يقول إن جميع موظفي الحكومة إنتاجيتهم ساعة أو أقل، بما فيهم الوزراء والأمراء والأطباء والعسكريون وأعضاء هيئة تدريس الجامعات الذي أعلم أنهم يعملون على مدى 19 ساعة في اليوم”.

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