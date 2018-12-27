«المهندسين»: خروج 19 ألف أجنبي من سجلات الهيئة.. وارتفاع عدد السعوديين بنسبة 43%

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أظهرت إحصائيات حديثة أصدرتها الهيئة السعودية للمهندسين، خروج 19 ألف مهندس أجنبي من سجلات الهيئة، فيما ارتفع عدد المهندسين المواطنين المسجلين بنسبة 43% خلال عام 2018.

وأوضحت الهيئة، أن عدد المهندسين السعوديين بلغ 35778 مهندساً مقارنة بنحو 25 ألف مهندس خلال العام الماضي 2017.

وبينت أن عدد المهندسين المسجلين لدى الهيئة خلال العام الجاري بلغ نحو 189703 مهندسين عاملين، في أكثر من 2859 مكتبا هندسيا رئيسا وفرعيا معتمدا، استحوذ الأجانب على 81 في المائة بعدد 153925 مهندسا.

وكانت وزارة العمل أبرمت اتفاقا مع الهيئة يقضي بوقف استقدام المهندسين الوافدين ممن تقل خبرتهم المهنية عن خمس سنوات، إضافة إلى إلزامهم باختبار مهني، ومقابلة شخصية، عن طريق الهيئة، للتأكد من إلمام المهندس الوافد بالمهنة وتخصصه.