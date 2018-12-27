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تعرف على أفضل الطرق للتخلص من السموم بعد وجبة دسمة

تعرف على أفضل الطرق للتخلص من السموم بعد وجبة دسمة
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تواصل – وكالات:

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى تناول وجبات دسمة في موسم الأعياد والاحتفالات ومأدبات العشاء، ما يؤدي إلى تكدس السموم في الجسم ونشوء مشاكل صحية عديدة نتيجة لذلك، وهذا يستدعي الحاجة للتخلص من هذه السموم بأسرع وقت ممكن.

لذا فقد أوردت صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية مجموعة من النصائح للتخلص من السموم في الجسم بعد تناول وجبة دسمة، على النحو التالي:

１- تناول الفاكهة والخضار

تعتبر الفاكهة والخضار مصدراً كبيراً لفيتامينات “C و B 9” ومعدن البوتاسيوم والمواد المضادة للأكسدة التي تحافظ على صحة الجسم وتعزز جهاز المناعة.

يقوم فيتامين سي بحماية الخلايا والحفاظ على صحتها، ويساعد في علاج الجروح، فضلاً عن أنه يحافظ على صحة الجلد والأوعية الدموية والعظام والغضاريف.

ويساعد فيتامين B9 المعروف باسم حمض الفوليك، الجسم على تشكيل خلايا الدم الحمراء السليمة، ويتوفر في البروكلي والخضار الورقية مثل السبانخ واللفت والبازلاء.

أما بالنسبة للبوتاسيوم، فإنه يساعد على التحكم في توازن السوائل في الجسم، ويساعد عضلة القلب على العمل بشكل صحيح، ويتوفر في العديد من الفواكه والخضار مثل البروكلي والجزر.

إضافة إلى ما سبق، تعتبر الفواكه والخضروات مصدراً جيداً للألياف التي تساعد على الحفاظ على صحة الأمعاء وتجنب الإصابة بالإمساك ومشاكل هضمية أخرى.

２- الحفاظ على رطوبة الجسم

يعد تناول الكثير من الماء أمراً حيوياً للحفاظ على رطوبة الجسم، وطرد السموم منه، فإذا كنت قد أفرطت في تناول الأطعمة المالحة فإن الماء يساعد على إزالة الفائض من الأملاح، ويخفف من مشاكل الجهاز الهضمي والانتفاخ.

３- ممارسة التمارين الرياضية

إن ممارسة التمارين الرياضية أمر مهم للغاية من أجل الحفاظ على الصحة بشكل عام، وتقليل احتمال الإصابة بالأمراض، وتساعد الرياضة على الحفاظ على نشاط الجهاز الهضمي والقيام بوظائفه بشكل سليم. كما أن الرياضة تساهم في حرق السعرات الحرارية الزائدة والدهون التي يمتصها الجسم من الوجبات الدسمة. وينصح الخبراء بممارسة التمارين الرياضية لمدة 150 دقيقة في الأسبوع.

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