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15 نوعاً من العصائر الطبيعية تخلصك من احتقان الحلق

15 نوعاً من العصائر الطبيعية تخلصك من احتقان الحلق
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تواصل  – وكالات:

مع الانتقال ما بين الفصول، وازدياد برودة الشتاء، عادة ما نعاني من نزلات البرد والأنفلونزا التي ربما يصاحبها احتقان بالحلق، ما قد يتسبب بارتفاع درجة حرارة الجسم. وفي الأغلب نسارع إلى الطبيب لاتخاذ اللازم في محاولة لمقاومة المرض.

ومع ذلك فإن هناك العديد من العلاجات المنزلية التي قد تساعدنا في التغلب على التهاب الحلق والقضاء عليه بطريقة طبيعية وباستخدام مكونات موجودة في كل منزل.

وبحسب موقع “بولدسكاي”، المعني بالشؤون الصحية، هناك 15 نوعاً من العصائر التي تكون مفيدة جداً في حالة الإصابة بالتهاب الحلق والتي يمكن أن تقضي عليه في غضون 3 أيام على الأكثر.
لكن يجب التأكد من عدم استخدام الماء البارد أو الحليب البارد أو الثلج أثناء إعداد العصائر، حتى لا تفاقم الالتهاب.
ومن هذه العصائر:
1- عصير الليمون

هو من أفضل العصائر المفيدة لحالات احتقان الحلق، خاصة إذا تناولته دافئاً، فهو يهدئ الالتهاب ويخففه تدريجياً كما يخفف الألم المصاحب للاحتقان.

2- عصير الزنجبيل

الزنجبيل يتميز بخصائصه المضادة للبكتيريا، مما يقضي على أي عدوى بمنطقة الحلق.

3- عصير الجزر

عصير الجزر غني بفيتامين “C”، والذي يساعد في القضاء على أي عدوى بالحلق. ويكفي احتساء كوب واحد من عصير الجزر يومياً لمدة 3 أيام للقضاء على الاحتقان في الحلق تماماً.

4- عصير الثوم

الثوم غني بخصائصه الدوائية القادرة على القضاء على العدوى والتخلص من احتقان الحلق في الحال. و4 ملاعق من عصير الثوم فقط قادرة على ذلك.

5- عصير توت العليق

من المعروف أن عصير توت العليق يعتبر من أفضل أنواع العصائر التي تخفف من آلام احتقان الحلق وتقضي عليه.

6- عصير البرتقال

وبالطبع عصير البرتقال يقوم بالقضاء على التهاب الحلق في وقت قصير، نظراً لأنه غني بفيتامين “C”.

7- عصير الصبار

يعطي عصير الصبار نتيجة رائعة في القضاء على احتقان الحلق.

8- عصير الطماطم

يعتبر تناول كوبين من الطماطم، مضافاً لهما القليل من الملح، من أفضل الطرق لعلاج التهاب الحلق.

9- عصير النعناع

يمتاز النعناع بخصائصه الدوائية العديدة، والتي تساعد في القضاء على عدوى الحلق، ويمكن إضافة القليل من الزبادي للعصير لطعم أفضل.

10- عصير الأناناس

يحتوي الأناناس على إنزيم يسمى “بروميلاين”، وهو يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات والتي تخفف كثيراً من احتقان الحلق.

11- عصير الكيوي

يحتوي الكيوي على البروتينات التي تساعد في التخلص من السعال الجاف. وهو من العصائر الطبيعية الرائعة والمفيدة في التخلص من التهاب الحلق.

12- عصير الموز

الموز غني بالبوتاسيوم الذي يعد من المواد التي تعالج احتقان الحلق بطريقة طبيعية. فتناول موزة واحدة يوميا يقي من نزلات البرد والسعال بشكل عام.

13- عصير البطيخ

يساعد عصير البطيخ في الحفاظ على رطوبة الجسم، كما أن كوبا من عصير البطيخ الدافئ يحسن كثيراً من احتقان الحلق ويعجل بشفائه تماماً.

14- عصير المشمش المجفف

هو من أفضل العصائر للقضاء على احتقان الحلق.

15- عصير الفلفل الأسود

إن كوبا من عصير الفلفل الأسود قد يكون له مفعول السحر في القضاء على احتقان الحلق وقتل الجراثيم.

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