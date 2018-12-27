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«البنتاجون»: تدمير أضخم مخزن للأسلحة الإيرانية بسوريا ومقتل قادة من حزب الله

«البنتاجون»: تدمير أضخم مخزن للأسلحة الإيرانية بسوريا ومقتل قادة من حزب الله
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تواصل – وكالات:

كشفت مجلة نيوزويك الأمريكية، أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على دمشق أودت بحياة قادة كبار لحزب الله كانوا يستعدون للسفر إلى طهران، في غارات استهدفت أكبر مخزن للأسلحة الإيرانية خارج دمشق.

وكشف مصدر عسكري في البنتاجون أن الغارة استهدفت أيضاً أسلحة إيرانية متطورة وموجهة كان يُستعد لنقل جزء منها إلى لبنان، معقل ميلشيات حزب الله.

وكشف المصدر العسكري أن الأسلحة الموجهة هي أفضل ما يمتلكه الجيش الإيراني وميلشيات حزب الله، فيما لم يتم الكشف عن عدد القادة المنتمين لحزب الله والذين سقطوا جراء الاستهداف الإسرائيلي الأخير.

ويأتي الهجوم بعد أيام من إعلان الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستسحب 2000 جندي من سوريا، حيث أثار ذلك الإعلان انتقادات من عدة مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى، ودفع ذلك القرار وزير الدفاع جيمس ماتيس إلى الإعلان عن استقالته من منصبه في فبراير 2019.

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