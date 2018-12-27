أول تصريح لوزير التعليم الجديد بعد تعيينه

تواصل – فريق التحرير:

قدم وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على الثقة الملكية بتعيينه وزيراً للتعليم.

وقال آل الشيخ: إن قطاع التعليم يحظى باهتمام ورعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين، متطلعاً إلى أن يسهم بعون الله في تحقيق تطلعات ورؤي القيادة الحكيمة.

وسأل آل الشيخ الله عز وجل التوفيق والإعانة في مهمته الجليلة وأن يسهم مع كل منسوبي ومنسوبات التعليم العام والعالي والفني في تحقيق رؤي وتطلعات القيادة الحكيمة وأهداف رؤية المملكة العربية السعودية ( ٢٠٣٠ ) وبرامجها المختلفة.