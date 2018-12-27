الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

تعرّف على وزير الإعلام الجديد «تركي الشبانة»

تعرّف على وزير الإعلام الجديد «تركي الشبانة»

أول تعليق من وزير التعليم بعد إعفائه من منصبه

أول تعليق من وزير التعليم بعد إعفائه من منصبه

بالأسماء.. التشكيل الكامل لـ«مجلس الوزراء» عقب «الأوامر الملكية»

بالأسماء.. التشكيل الكامل لـ«مجلس الوزراء» عقب «الأوامر الملكية»

أوامر ملكية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء وإعفاء وتعيين أمراء ومسؤولين

أوامر ملكية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء وإعفاء وتعيين أمراء ومسؤولين

أول تصريح لوزير التعليم الجديد بعد تعيينه

أول تصريح لوزير التعليم الجديد بعد تعيينه
0

تواصل – فريق التحرير:

قدم وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على الثقة الملكية بتعيينه وزيراً للتعليم.

وقال آل الشيخ: إن قطاع التعليم يحظى باهتمام ورعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين، متطلعاً إلى أن يسهم بعون الله في تحقيق تطلعات ورؤي القيادة الحكيمة.

وسأل آل الشيخ الله عز وجل التوفيق والإعانة في مهمته الجليلة وأن يسهم مع كل منسوبي ومنسوبات التعليم العام والعالي والفني في تحقيق رؤي وتطلعات القيادة الحكيمة وأهداف رؤية المملكة العربية السعودية ( ٢٠٣٠ ) وبرامجها المختلفة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«العصيمي» يكشف حقيقة حساب وزير التعليم الجديد المتداول على«تويتر»

«العصيمي» يكشف حقيقة حساب وزير التعليم الجديد المتداول على«تويتر»

أول تعليق من وزير التعليم بعد إعفائه من منصبه

أول تعليق من وزير التعليم بعد إعفائه من منصبه

جازان.. وزير التعليم يعزي ذوي التربوي سفياني

جازان.. وزير التعليم يعزي ذوي التربوي سفياني

كيف تتخلص من النعاس خلال القيادة؟

كيف تتخلص من النعاس خلال القيادة؟

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كوب بعشرة
تدوينات حرة

كوب بعشرة

المزيد
صورة العرب في مناهج إيران!
مقالات

صورة العرب في مناهج إيران!

المزيد
بياعين كلام !!!
مقالات

بياعين كلام !!!

المزيد
النمذجة المظلومة!
مقالات

النمذجة المظلومة!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>