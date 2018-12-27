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«أطعمة رجيم» تزيد من وزنك.. احذرها

«أطعمة رجيم» تزيد من وزنك.. احذرها
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تواصل – وكالات:

يعاني ما يقرب من 39% من بالغي العالم من زيادة الوزن، ويقع معظمهم ضحية بعض الأطعمة التي تسوق على أنها مخصصة للريجيم، إلا أن لها في الحقيقة نتائج عكسية.

ويشير موقع “هيلث لاين” الطبي إلى مجموعة من الأغذية التي تسوقها شركات باعتبارها مفيدة للريجيم ولكنها تسبب ضرراً كبيراً للحمية:

عصائر البروتين

بعض العصائر البروتينية مغذية وصحية، إلا أن عدداً كبيراً منها غني بالسكر. وعلى سبيل المثال، تحتوي بعض العصائر الجاهزة ما يقرب من 14 ملعقة شاي (55 جراماً) من السكر في الزجاجة الواحدة سعة 450 ميلي.

اللبن قليل الدسم ذو النكهة

الدهون هي مادة مغذية، تعمل على تضخيم النكهات الغذائية، وعندما تتم إزالة الدهون للحد من السعرات الحرارية، عادة ما يتم تعويضها بالسكر من أجل تحسين النكهة.

المُحليات الصناعية

المحليات البديلة للسكر الأبيض، مثل السكر البني وجوز الهند وسكر التمر، يمكن أن تساهم في زيادة الوزن؛ إذ إن بعضها يحتوي على سعرات حرارية أكبر من السكر العادي.

الحبوب المنخفضة السعرات

الحبوب منخفضة السعرات الحرارية مفيدة لكي تبدأ بها يومك إن كنت تتبع نظاماً غذائياً صحياً، لكن غالبية هذه المنتجات تحتوي على سكريات صناعية مضافة تزيد الوزن.

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