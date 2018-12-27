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4 خطوات ضرورية يجب اتباعها عند شراء «آيفون جديد»

4 خطوات ضرورية يجب اتباعها عند شراء «آيفون جديد»
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تواصل – وكالات:

يحرص عادة كل من يشتري هاتفاً جديداً، خاصة لو كان هاتف آيفون، لاختبار خصائص ومميزات تتيح له إنجاز أي أعمال بحرفية، لكنه ينسى الخطوات الأولى الضرورية التي يجب اتباعها حتى يستمتع بتجربة جيدة.

وفي هذا السياق، قدم موقع “فوربس” 4 خطوات وصفها بـ”الضرورية”، يجب اعتمادها بعد شراء هاتف آيفون جديد:

حذف النسخة التجريبية

يؤكد خبراء التقنية أن على كل مستخدم جديد لآيفون أن يحذف الحساب التجريبي “BETA” في الهاتف القديم قبل حفظ “النسخة الاحتياطية”.

ومن أجل هذه المهمة، ستحتاج إلى الذهاب إلى Settings ثم General ثم Profiles، وحذف الحساب الذي سيظهر لك هناك.

وبعد القيام بهذه الخطوة، قم بنقل النسخة الاحتياطية إلى الهاتف الجديد.

النسخة الاحتياطية

تعد هذه أهم خطوة يجب عملها بعد الحصول على آيفون جديد، التي تهدف إلى استرجاع كل الملفات والصور والفيديوهات والحسابات، التي كنت محفوظة في هاتفك السابق.

ولتنفيذ ذلك، يجب اختيار Settings ثم your profile، وبعدها iCloud، واضغط على iCloud Backup، واتبع التعليمات والإرشادات لإتمام العملية.

خاصية العثور على هاتفي

في العادة، تكون هذه الخاصية مفعلة بشكل آلي، لكن في حال لم تكن كذلك، توجه إلى Settings، ثم your profile، وبعدها iCloud، ثم انقر على Find My iPhone، وقم بتفعيل الخاصية.

تجريب الهاتف

ستبدو هذه الخطوة تافهة لكنها في الواقع ضرورية، خصوصاً إذا اشتريت هاتف آيفون لأول مرة. وينصح بضرورة تجريب كل خصائص الهاتف في أول استعمال، بداية من زر “الرئيسية”، مروراً بالصوت والكاميرا، ثم استقبال وإجراء الاتصالات والرسائل النصية.

يمكن كذلك إخضاع بعض التطبيقات الأساسية للتجريب، مثل تطبيقات الشبكات الاجتماعية وتطبيق “سيري”.

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