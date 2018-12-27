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الأمير «عبدالله بن بندر» يتحدث عن رؤيته لتطوير وزارة الحرس الوطني

الأمير «عبدالله بن بندر» يتحدث عن رؤيته لتطوير وزارة الحرس الوطني
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تواصل – الرياض:

قال وزير الحرس الوطني الأمیر عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز: إنه سیعمل على تطوير وزارة الحرس الوطني وتحقیق رغبة ولاة الأمر في ھذا الشأن.

وأكد الأمیر عبدالله بن بندر أن وزارة الحرس الوطني ستستفید من الھیئة العامة للصناعات العسكرية، ومن الشركة السعودية للصناعات العسكرية، والشركات السعودية الأخرى لتسلیح الحرس الوطني من المحتوى المحلي بما لا يقل عن 50%تحقیقاً لرؤية المملكة 2030.

وأوضح أنه سیُوظف خبراته العملیة ومھاراته التي اكتسبھا من العمل مع ولي العھد في عمله الجديد وزيراً للحرس الوطني.

وأضاف أنه سیسترشد أثناء عمله في تطوير الحرس الوطني بتوجیھات ولي العھد وسیقتفي أثره في النجاحات التي تحققت على يديه في برنامج تطوير وزارة الدفاع.

وفیما يتصل بالتسلیح من الخارج، أكد وزير الحرس الوطني أنه لن يقتصر على دول معینة، بل سیشمل دولاً عديدة، معبراً في الوقت ذاته عن شكره وتقديره لخادم الحرمین على ثقته الكريمة، وعن امتنانه لولي العھد، سائلاً الله أن يعینه على المسؤولیة التي تشرف بتحملھا.

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