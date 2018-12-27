توجيه عاجل من الرئيس اليمني بشأن الحديدة

تواصل – وكالات:

وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الحكومة المعترف بها دولياً بصرف مرتبات “الجهاز الإداري للدولة” في محافظة الحديدة غرب البلاد بدءاً من ديسمبر الحالي.

ونقلت وكالة “سبأ” التابعة للحكومة عن هادي قوله، أثناء اجتماع عقده أمس الخميس مع أعضاء مجلس النواب: “نوجه الحكومة بالعمل وبشكل عاجل على صرف مرتبات كافة الموظفين المدنيين في كل المجالات في محافظة الحديدة بدءاً من هذا الشهر ديسمبر”.

وأشار هادي إلى أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي “في مرحلة اختبار حقيقي أمام الشعب اليمني”، فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق الهدنة في محافظة الحديدة بالصورة الصحيحة، مبدياً التزام حكومته بالعمل على حل المشاكل الإنسانية في المحافظة، بموجب الاتفاق المبرم في ختام جولة مفاوضات السلام بين الحكومة وجماعة “أنصار الله” (الحوثيين) في السويد الشهر الجاري.

وأشاد هادي باتفاق الحديدة، واصفاً إياه بـ”الإيجابي”، مضيفاً أن الحوثيين لم يوافقوا على الهدنة حتى وصلت نيران التحالف العربي إلى معاقلهم في مدينة الحديدة.

وتابع أن هذا الاتفاق المبرم تحت رعاية الأمم المتحدة سيفضي في المحصلة إلى خروج الحوثيين من الحديدة وتسليمهم المدينة الاستراتيجية وميناءها بطريقة سلمية إلى “السلطات المحلية الشرعية وقوات أمنها”.