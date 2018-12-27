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«إبل سائبة» تتجول في ممشى حديقة بـ«خميس مشيط».. وهذا رد البلدية (صور)

«إبل سائبة» تتجول في ممشى حديقة بـ«خميس مشيط».. وهذا رد البلدية (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

تتسبب الإبل السائبة عادة في وقوع الحوادث المرورية التي تخلف وراءها عديد الإصابات والوفيات في مناطق المملكة؛ وهو ما يدفع المواطنين للمطالبة بإيجاد حلول عاجلة لتلك الأزمة المتكررة.

ونشرت حسابات عبر “تويتر” صوراً لإبل سائبة ترعى في ممشى حديقة الراقي بخميس مشيط. وعلقت بلدية خميس مشيط على الصور قائلة: “تم ضبط هذه الإبل عدة مرات بالممشى، وتم إبعادها والتأكيد على صاحبها ولكن دون جدوى”.

وأضافت: “بناء على ذلك تم مخاطبة المحافظة بإيقاف صاحب الإبل وأخذ الإقرارات اللازمة بإخراج الإبل خارج النطاق العمراني وضمان عدم تكرار ذلك وإلزامه بدفع المخالفات المترتبة عليه جراء إتلاف الأشجار والمرافق العامة”.

 

 

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