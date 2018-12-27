«العصيمي» يكشف حقيقة حساب وزير التعليم الجديد المتداول على«تويتر»

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أكد مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، أن الحساب المتداول باسم معالي وزير التعليم الجديد الدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ، غير صحيح.

وكتب “العصيمي” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “ننبه أن هذا الحساب غير صحيح ولا علاقة لمعالي الوزير به.. وسيعلن لاحقاً – إن شاء الله – عن حساب معاليه الرسمي”.

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أصدر، اليوم الخميس، أمر ملكي يقضى بتعيين حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزيراً للتعليم وذلك خلفاً للدكتور أحمد العيسى.