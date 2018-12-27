معارك عنيفة في تعز بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي

تواصل – وكالات:

عادت المواجهات إلى مديرية الصلو بمحافظة تعز، وسط اليمن، بعدما دفعت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة، خلال الأيام الأخيرة.

وقال مصدر عسكري في اللواء 35 مدرع، إن قصفاً مدفعياً متبادلاً بين قوات الجيش من جهة، وميليشيا الحوثي من جهة ثانية، في المناطق الواقعة بين مديريتي الصلو ودمنة خدير جنوب شرقي تعز، وأشار إلى أن الميليشيا المتمركزة في دمنة خدير قصفت مواقع الجيش أسفل نقيل الصلو، فيما ردت القوات الحكومية بقصف مماثل.

وكما اندلعت مواجهات مسلحة بين قوات الجيش والحوثيين، في المناطق الواقعة إلى الغرب من تعز، عقب شن الميليشيا هجمات في مناطق الضباب والخلوة والصياحي والشيخ سعيد بغربي تعز.

وذكر مصدر عسكري آخر، أن قوات الجيش صدت هجوماً للحوثيين، في غضون وصول تعزيزات للميليشيا إلى مختلف الجبهات الشمالية والغربية والشرقية، وشنت ميليشيا الحوثي، هجمات متزامنة على معسكر الدفاع الجوي شمال غرب مدینة تعز، ومعسكر المطار القدیم في محاولة لاستعادتها.