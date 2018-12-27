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صدمة كبرى.. «أبل» تستعين بغريمتها لتصنيع «آيفون»

صدمة كبرى.. «أبل» تستعين بغريمتها لتصنيع «آيفون»
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تواصل – وكالات:

قال مصدر مطلع إن شركة “أبل” ستبدأ تجميع هواتفها “آيفون” الأعلى سعراً في الهند، من خلال الوحدة، وسيتم التجميع بمصنع “فوكسكون” في مدينة سريبيرومبودور في ولاية تاميل نادو جنوبي الهند، حسبما ذكر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مصرح له التحدث إلى وسائل الإعلام.

وقال إم.سي سامباث، وزير الصناعة في ولاية تاميل نادو لـ”رويترز” إن “فوكسكون”، التي تصنع بالفعل هواتف لشركة شياومي في الهند، ستستثمر 25 مليار روبية هندية (356 مليون دولار) لتوسعة المصنع، بما في ذلك الاستثمار في إنتاج “آيفون”.

وأضاف أن الاستثمار ربما يخلق نحو 25 ألف فرصة عمل.

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