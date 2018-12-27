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تعرّف على السيرة الذاتية لوزير الخارجية الجديد «إبراهيم العساف»

تعرّف على السيرة الذاتية لوزير الخارجية الجديد «إبراهيم العساف»
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تواصل – الرياض:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الخميس أمراً ملكياً بتعيين الدكتور إبراهيم العساف وزيراً للخارجية خلفاً لعادل الجبير الوزير السابق الذي عُين وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضواً بمجلس الوزراء.

وفيما يلي السيرة الذاتيةللعساف:

ولد الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالله العساف وزير الخارجية حالياً، في عيون الجواء بمنطقة القصيم عام 1949م، تولى حقيبة وزارة المالية منذ عام 1416 هـ وحتى 1438هـ. وعقب إعفائه عين وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء بتاريخ 30 محرم 1438هـ.

وحصل العساف على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ولاية كولورادو بالولايات المتحدة عام 1981م، وقبلها ماجستير في الاقتصاد من جامعة دنفر بالولايات المتحدة عام 1971م، فيما كان قد حصل على بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الملك سعود عام 1968م.

وعمل العساف معيداً ثم مدرساً لمبادئ الاقتصاد في كلية الملك عبدالعزيز الحربية (1971 – 1982م)، ومحاضراً زائراً في كلية القيادة والأركان (1982 – 1983م)، ثم رئيساً لقسم العلوم الإدارية، وأستاذاً مساعداً لمادة الاقتصاد في كلية الملك عبدالعزيز الحربية (1982 – 1986)، كما عمل مستشاراً في الصندوق السعودي للتنمية خلال الفترة نفسها (1982 – 1986م).

وشغل الوزير العساف عدداً من المناصب التنفيذية فكان المدير التنفيذي المناوب للمملكة العربية السعودية في صندوق النقد الدولي (1986 – 1989)، والمدير التنفيذي في مجالس إدارة مجموعة البنك الدولي للمملكة العربية السعودية (1989 – 1995)، وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي (1993 – 1995)، ونائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (يوليو 1995).

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