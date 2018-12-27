الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

أول تعليق من وزير التعليم بعد إعفائه من منصبه

أول تعليق من وزير التعليم بعد إعفائه من منصبه

بالأسماء.. التشكيل الكامل لـ«مجلس الوزراء» عقب «الأوامر الملكية»

بالأسماء.. التشكيل الكامل لـ«مجلس الوزراء» عقب «الأوامر الملكية»

أول تعليق من «الصندوق العقاري» بعد حكم «الاستئناف» لصالح المتضررين

أول تعليق من «الصندوق العقاري» بعد حكم «الاستئناف» لصالح المتضررين

أوامر ملكية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء وإعفاء وتعيين أمراء ومسؤولين

أوامر ملكية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء وإعفاء وتعيين أمراء ومسؤولين

الأمير «عبدالله بن بندر» وزير الحرس الوطني في سطور

الأمير «عبدالله بن بندر» وزير الحرس الوطني في سطور
0

تواصل – واس:

شملت الأوامر الملكية التي صدرت اليوم الخميس، تعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزير، وزيراً للحرس الوطني.

السيرة الذاتية
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود من مواليد (7 أغسطس 1986م)
المؤهلات العلمية:
أنهى تعليمه للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية من مدارس الرياض لعام 1423/1424 وكان الثاني على المملكة.
التحق بجامعة الملك سعود وتخرج فيها عام 1429، وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية تخصص إدارة أعمال، وكان يزاول أعمالاً تجارية أثناء دراسته الجامعية.
الخبرات العملية:
عمل في إمارة منطقة الرياض بمكتب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حينما كان مستشاراً خاصا لأمير منطقة الرياض.
عمل في ديوان ولي العهد بعد اختيار الملك سلمان ولياً للعهد في 18/7/1433.
عمل في الديوان الملكي بعد تولي الملك سلمان مقاليد الحكم.
صدر أمر ملكي بتعيين سموه نائباً لأمير منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الممتازة.
كما صدر الأمر الملكي بتعيين سموه عضواً في الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
كما صدر أمر ملكي بتعيين سموه رئيساً لمحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز.
كما صدر أمر ملكي بتعيين سموه عضواً في مجلس المحميات الملكية.
عضو مجلس مشروع آمالاً.
عضو مجلس إدارة مشروع الديسة ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أول تعليق من وزير التعليم بعد إعفائه من منصبه

أول تعليق من وزير التعليم بعد إعفائه من منصبه

بالأسماء.. التشكيل الكامل لـ«مجلس الوزراء» عقب «الأوامر الملكية»

بالأسماء.. التشكيل الكامل لـ«مجلس الوزراء» عقب «الأوامر الملكية»

أوامر ملكية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء وإعفاء وتعيين أمراء ومسؤولين

أوامر ملكية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء وإعفاء وتعيين أمراء ومسؤولين

الجامعة العربية ترفض تسييس «قضية خاشقجي» وتشيد بموقف المملكة

الجامعة العربية ترفض تسييس «قضية خاشقجي» وتشيد بموقف المملكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كوب بعشرة
تدوينات حرة

كوب بعشرة

المزيد
صورة العرب في مناهج إيران!
مقالات

صورة العرب في مناهج إيران!

المزيد
بياعين كلام !!!
مقالات

بياعين كلام !!!

المزيد
النمذجة المظلومة!
مقالات

النمذجة المظلومة!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>