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تعرّف على وزير الإعلام الجديد «تركي الشبانة»

تعرّف على وزير الإعلام الجديد «تركي الشبانة»
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تواصل – الرياض:

قال مراقبون إن تعيين تركي الشبانة، الخبير والمتمرس في القطاع الخاص وزيراً للإعلام، يأتي تأكيداً على الرغبة الجادة في تفعيل القطاع الحكومي بشكل ملحوظ، لمواكبة التطور في تقنيات الإعلام، بما يتماشى مع دعم خطة رؤية 2030.

وتسعى الدولة من خلال تولي الشبانة حقيبة وزارة الإعلام، إلى تطوير القطاع الإعلامي السعودي الخاص؛ للقيام بأدوار محورية في خدمة المجتمع والدولة.

السيرة الذاتية

ويعد تركي الشبانة أبرز وزير قادم من داخل الوسط الإعلامي؛ ما يعني انتقال الإعلام في المملكة إلى مرحلة جديدة من الاحترافية والمهنية التي ستنعكس إيجاباً على الساحة الإعلامية.

وتنقل الوزير الشبانة بين عدة محطات إعلامية حيث عمل مسؤولاً عن محطة “إم بي سي” في الولايات المتحدة عام 1996 ثم مساعداً للمشرف العام على “إم بي سي” في لندن قبل انتقالها إلى دبي.

كما شغل الشبانة منصب رئيس الإنتاج البرامجي والمشرف العام على قناة “إم بي سي إف إم” الإذاعية حتى 2002؛ إذ أشرف على إنتاج عدد من البرامج التي أنتجت في مراكز المحطة بالقاهرة وبيروت وعمان والرياض.

بعد ذلك تقلد الشبانة منصب مدير شبكة قنوات روتانا، واستطاع أن يضع بصمته الإبداعية والمهنية على القناة.

وتوجت جهود وإبداعات تركي الشبانة أخيراً بدخوله لقائمة أقوى الشخصيات العاملة في الحقل الإعلامي العالمي التي نشرتها مجلة “فاريتي” Variety العالمية، في 7 ديسمبر الجاري، ليكون ضمن قائمة 500 شخصية عالمية أثروا المجال الإعلامي في بلادهم وحول العالم وتركوا بصمتهم الخلاقة فيه.

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