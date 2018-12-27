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أول تعليق من وزير التعليم بعد إعفائه من منصبه

أول تعليق من وزير التعليم بعد إعفائه من منصبه
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تواصل – فريق التحرير:

علَّق وزير التعليم السابق، الدكتور أحمد العيسى، على قرار إعفائه من منصبه وتعيين الدكتور حمد آل الشيخ، وزيراً للتعليم خلفاً له.

وقال العيسى عبر “تويتر”: “أتقدم بالتهنئة الخالصة لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بالثقة الملكية الكريمة، وأسأل الله له التوفيق والسداد”.

وأضاف: “أتقدم بالشكر والتقدير لكافة الزملاء والزميلات منسوبي وأسرة التعليم على دعمهم لي أثناء عملي بالوزارة، وأسأل الله التوفيق للجميع”.

وتابع قائلاً: “أتقدم إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمين بخالص الشكر والتقدير على الثقة الملكية الكريمة بتعييني مستشاراً بالديوان الملكي، ورئيساً لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب”.

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