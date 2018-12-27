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خلال 24 ساعة.. 29 خرقاً حوثياً لاتفاق «الحديدة»

خلال 24 ساعة.. 29 خرقاً حوثياً لاتفاق «الحديدة»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، أن ميليشيا الحوثي مستمرة بخروقات وقف إطلاق النار بالحديدة.

وقال التحالف إن: “الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار بلغت 29 خلال الـ24 ساعة الماضية فقد”، مضيفاً أن الخروقات شملت استخدام الهاونات، الآر بي جي، والصواريخ الحرارية، والعبوات الناسفة، ورماية القناصين.

وبيَّن التحالف أن الخروقات الحوثية كانت في مناطق الحديدة، والدريهمي، والتحيتا، وحيس، والجاح، والفازة، والجبلية، ومجيليس.

وأدت خروقات الميليشيات لاستهداف الأعيان المدنية وإصابات بالمدنيين؛ وفق بيان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

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