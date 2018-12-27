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وزارة الدفاع تنهي استعداداتها لتنفيذ «الموج_الأحمر1»

وزارة الدفاع تنهي استعداداتها لتنفيذ «الموج_الأحمر1»
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تواصل – واس:

ينطلق مطلع الأسبوع القادم التمرين البحري المختلط (الموج الأحمر – 1)، بمشاركة الدول المشاطئة للبحر الأحمر (الأردن – مصر – السودان – جيبوتي – اليمن)، بالإضافة إلى مراقبين من دولة (الصومال) وذلك في الأسطول الغربي.

وأوضح معالي قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، أن هذا التمرين يعد من التمارين المهمة والقوية التي تنفذها القوات البحرية الملكية السعودية التي تهدف إلى تعزيز الأمن البحري للدول المشاطئة للبحر الأحمر وحماية المياه الإقليمية، وتعزيز التعاون العسكري، وتبادل الخبرات القتالية بين البلدان المشاركة في هذا التمرين.

وبيَّن معاليه أن هذا التمرين يشتمل على عددٍ من الفرضيات التي خطط لها مسبقاً بشكل دقيق يتوافق مع ما تمتلكه القوات البحرية الملكية السعودية من قدرات قتالية ومنظومات بحرية متطورة تعزز من الجاهزية القتالية لقواتنا البحرية.

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