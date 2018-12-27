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انهيارات أرضية جديدة أسفل المسجد الأقصى بسبب «حفريات الاحتلال»

انهيارات أرضية جديدة أسفل المسجد الأقصى بسبب «حفريات الاحتلال»
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تواصل – واس:

حذَّرت مؤسسة القدس الدولية من انهيارات أرضية جديدة في القدس المحتلة بسبب الحفريات التي يقوم بها المحتل الإسرائيلي وجمعيات استيطانية أسفل المسجد الأقصى.

وحذَّرت المؤسسة في بيان من وقوع انهيارات أرضية جديدة خاصة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وخشيتها من أن يؤدي المنخفض الجوي الجديد وتبعاته إلى انهيارات أرضية في المناطق والمنازل القريبة من المسجد الأقصى؛ بسبب الحفريات المتواصلة لجمعيات استيطانية ولمؤسسات تابعة للاحتلال، وتفريغ الأتربة أسفل الشارع والمباني لصالح شق شبكة أنفاقٍ متشعبة تتجه جميعها إلى أسفل المسجد الأقصى وباحة البراق المجاورة.

وكانت مؤسسة القدس الدولية وجهت نداءات ومناشدات من أجل حماية المسجد الأقصى والأماكن المقدسة في القدس المحتلة، بعد أن تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية في القدس والأراضي المحتلة.

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