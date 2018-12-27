بالأسماء.. التشكيل الكامل لـ«مجلس الوزراء» عقب «الأوامر الملكية»

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أصدر خادم الحرمين الشريفين، اليوم، عددًا من الأوامر الملكية الكريمة، كان من أهمها إعادة تشكيل مجلس الوزراء.
نص الأمر الملكي:
الرقم: أ / 138
التاريخ: 20 / 4 / 1440هـ
بعون الله تعالى
نحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود
ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــة
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 68 ) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ، الصادر بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وعلى الأوامر الملكية ذوات الصلة.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً : إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو التالي:
1- صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع.
2- صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور/ منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.
3- صاحب السمو الملكي الأمير/ تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة.
4- صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للداخلية.
5- صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني.
6- صاحب السمو الأمير/ بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيراً للثقافة.
7- الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير دولة.
8- الدكتور/ عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
9- الدكتور/ وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيراً للعدل.
10- الدكتور/ مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة.
11- الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان وزير دولة.
12- الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيراً للخارجية.
13- الدكتور/ توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للصحة.
14- الأستاذ/ محمد بن فيصل بن جابر أبوساق وزير دولة لشؤون مجلس الشورى.
15- الدكتور/ عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة.
16- الدكتور/ ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة والاستثمار.
17- الدكتور/ ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً مكلفاً للشؤون البلدية والقروية.
18- الأستاذ/ محمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير دولة.
19- الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزيراً للبيئة والمياه والزراعة.
20- الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن العيسى وزير دولة.
21- الأستاذ/ عادل بن أحمد الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.
22- المهندس/ خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
23- الأستاذ/ ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزيراً للإسكان.
24- الأستاذ/ سليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للخدمة المدنية.
25- الدكتور/ محمد صالح بن طاهر بنتن وزيراً للحج والعمرة.
26- الأستاذ/ محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان وزيراً للمالية.
27- المهندس/ عبدالله بن عامر السواحة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.
28- الدكتور/ نبيل بن محمد العامودي وزيراً للنقل.
29- الأستاذ/ محمد بن مزيد التويجري وزيراً للاقتصاد والتخطيط.
30- المهندس/ أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية.
31- الدكتور/ فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك وزير دولة.
32- الدكتور/ حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ وزيراً للتعليم.
33- الأستاذ/ تركي بن عبدالله الشبانة وزيراً للإعلام.