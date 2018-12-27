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ماذا قال «عبدالله الحربي» بعد اختياره ضمن قائمة أفضل 4 مهندسين بالعالم؟ (فيديو)

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تواصل – الرياض:

احتفت عدد من وسائل الإعلام باختيار شركة “جوجل” العالمية المهندس السعودي عبدالله الحربي، كأول آسيوي وعربي ضمن قائمة أفضل أربعة مهندسين شبان في العالم في مجال مراكز البيانات لعام 2018.

وفي مداخلة هاتفية له مع برنامج “معالي المواطن” على فضائية “إم بي سي”، أكد المهندس عبدالله الحربي، “أن النجاح لا يأتي بمجهود فردي فقط، لكن بمساعدة المناخ المحيط بالشخص، معرباً عن سعادته بالإنجاز الذي حققه، وبتأثيره فيمن حوله”.

ولفت إلى أن تلك القائمة تم اختيارها أيضاً من قبل شركة “مايكروسوفت” العام الماضي، مشيراً إلى أن النجاح ينبغي أن يكون منهج حياة وليس نزوة.

وأوضح أن اختيار تلك القائمة يتم على مراحل وتصفيات مختلفة، تبدأ بمرحلة المؤهلات والإنجازات ذات التأثير الدولي للشخص من مشاريع مبتكرة وأبحاث، مبيناً أنه كان له نصيب منها إذ نُشرت له أبحاث في أمريكا وأوروبا والصين.

وأشار إلى أنه بعد ذلك تأتي المرحلة المباشرة، وهي عبارة عن أسئلة تهدف لقياس قدرة الشخص على صناعة مراكز البيانات وتحدياتها، ونظرته المستقبلية لها.

وأكد أن الهدف من هذا الاحتفال هو النهضة بهذه الصناعة من خلال اجتماع الخبراء المهندسين المتميزين، موضحاً أنه يحلم شخصياً بأن يضع تأثيره في مجتمعه وفي العالم في مجال تخصصه.

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