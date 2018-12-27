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التعليم: تمديد إجازة منتصف العام لمدة أسبوعين.. تعرف على التفاصيل
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تواصل – الرياض:

فيما بدا أنها استجابة متأخرة لدعوات تمديد إجازة نصف العام الدراسي، كشفت بيانات  التقويم الدراسي للعام القادم 1440 – 1441هـ والعام الذي يليه 1441 – 1442هـ، عن تمديد إجازة نصف العام لمدة أسبوعين.

وأظهر التقويم الدراسي الذي نشرته الوزارة، أنه تم تمديد إجازة منتصف العام الدراسي خلال العامين القادمين لمدة أسبوعين.

وتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي 1440 – 1441هـ، من 7/ 5/ 1441هـ الموافق 2/1/2020، وتنتهي 24/ 5/ 1441هـ الموافق 19/1/2020م.

فيما تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي 1441 – 1442هـ، من 16/ 5/ 1442هـ الموافق 31/ 12/ 2020م، وتنتهي 4/ 6/ 1442هـ 17/ 1/ 2021م.

فيما تبدأ إجازة منتصف الفصل لعام الدراسي 1442 – 1443هـ، من 26/ 5/ 1443هـ الموافق 30/ 12/ 2021م، وتنتهي 13/ 6/ 1442هـ 16/ 1/ 2022م.‎

وكان معلمون وطلاب قد طالبوا بتمديد إجازة منتصف العام الدراسي وذلك بعد إلغاء إجازة منتصف الفصل الدراسي، وذلك عبر حملات متكررة دشنوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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