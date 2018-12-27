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إطلاق منصة «الصيدلة الإلكترونية» لبرنامج المضادات الحيوية

إطلاق منصة «الصيدلة الإلكترونية» لبرنامج المضادات الحيوية
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عدداً من برامج الصيدلة الإلكترونية للمضادات الحيوية التي تستهدف جميع العاملين في القطاع الصحي من أطباء وصيادلة وتمريض وأخصائيي المختبرات ومكافحة العدوى.

وأوضحت الصحة أن البرنامج يهدف لمعرفة أساسيات استخدام المضادات الحيوية، وطرق الوقاية والعلاج من الأمراض المُعدية، بالإضافة إلى معرفة وتسهيل الحصول على المعلومات التي تخص المضادات الحيوية، ومتابعة ومراقبة استخدام المضادات الحيوية، وطرق التقليل من المقاومة البكتيرية.

وتحتوي منصة برنامج المضادات الحيوية الإلكترونية على (التعليم الطبي عن بعد ويشمل 14 محاضرة عرضت بواسطة مهارات عالية ومتخصصة).

وأضافت أنه تم تطوير بروتوكولات استخدام المضادات الحيوية (الدليل الإرشادي) الخاص بوزارة الصحة الذي تم إعداده عن طريق الإدارة العامة للرعاية الصيدلية ليصبح متوفراً كتطبيق على الأجهزة الذكية لجميع العاملين في الوزارة حيث سيتم تحديثه دوريّاً ومتابعة استخدامه.

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