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أول تعليق من «الصندوق العقاري» بعد حكم «الاستئناف» لصالح المتضررين
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تواصل – فريق التحرير:

أكد حمود العصيمي، مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، أن الأحكام القضائية محل احترام الصندوق، وفور ورودها بشكل رسمي سيتم التعامل معها وفق الآليات المتبعة وبما لا يؤثر على خطط وبرامج الصندوق.

وأكد الصندوق استمراره في خدمة المستفيدين عبر برنامج القرض العقاري المدعوم، والذي وصل عدد المستفيدين منه خلال عام 2018م لأكثر من 50 ألف مستفيد.

جاء ذلك في أول تعليق من الصندوق بعد أن قضت الدائرة الإدارية الثانية في محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض بتأييد أحكام متضرري الصندوق العقاري الصادرة لهم من المحاكم الإدارية بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري.

وألزمت محكمة الاستئناف الصندوق العقاري بتطبيق الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5 / 3 / 1435 التي تنص على معاملة المتقدمين للصندوق العقاري قبل تاريخ 23 / 7 / 1432 وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل العمل بتنظيم الدعم السكني وإلزام الصندوق العقاري بإقراض كل مستفيد 500 ألف ريال من رأس ماله وإلغاء قراره السلبي الذي حولهم بموجبه للبنوك التجارية.

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