رابط التقديم على وظائف القوات البرية للجنسين.. هنا

تواصل – فريق التحرير:

دعت قيادة القوات البرية الملكية المواطنين من الجنسين للتقديم على 152 وظيفة شاغرة لديها في عددٍ من المناطق، وهي من الوظائف المشمولة بلائحة الخدمة المدنية.

وأوضحت قيادة القوات البرية الملكية في إعلانها، أن التقديم على الوظائف المذكورة سيكون مفتوحاً عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخدمة المدنية(من هنا)، اعتباراً من يوم السبت 22 / 4 / 1440 وحتى يوم الاثنين 24 / 4 / 1440هـ.

وأشار الإعلان إلى أن الاختيار لشغل الوظائف المذكورة سيكون عبر المفاضلة الوظيفية، سواء كان بالنسبة للمتقدمين من الرجال أو المتقدمات من الإناث.