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«التجارة» تستدعي 46 ألف سيارة «دودج»

«التجارة» تستدعي 46 ألف سيارة «دودج»
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، استدعاء 46.3 ألف مركبة “دودج” شملت الأنواع “تشارجر، تشالنجر، دورانجو، جراند كرفان، كاليبر، نايترو، فايبر”، الموديلات بين عامي 2010 إلى 2018.

وأوضحت الوزارة أن سبب الاستدعاء وجود خلل بالمقبض البلاستيكي لمطفأة الحريق قد يؤدي إلى عدم عملها  عند حالات الطوارئ، مما يزيد خطر الإصابة حال نشوب حريق.

ودعت الوزارة مالكي هذا النوع من المركبات للتحقق من شمول المركبة من خلال “Recalls.sa” والتواصل مع الشركة (المتحدة للسيارات)؛ لاستبدال مطفأة الحريق مجاناً.

 

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