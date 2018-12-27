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موجة برد «غير مسبوقة» تضرب بلاد الشام

موجة برد «غير مسبوقة» تضرب بلاد الشام
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تواصل – وكالات:
تضرب بلاد الشام، الأردن ولبنان وسوريا وفلسطين، هذه الأيام، موجة برد غير مسبوقة، لا سيما مع دخول ما تعرف “فترة الأربعينية”، التي تمتد من 22 ديسمبر حتى آخر يناير المقبل.
وتتأثر هذه الدول في مثل هذا التوقيت من العام بمنخفض جوي يتمركز فوق قبرص يصاحبه هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح باردة مع تساقط البرد، بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة إلى ما دون العشرة مئوية.

ودعت مديرية الأمن العام في الأردن المواطنين، الأربعاء، إلى متابعة النشرات الجوية خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى حالة الطرق، محذرة من تشكل السيول بسبب الأمطار المتوقعة.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية في الأردن، ستسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، وتسقط زخات من المطر في شمال المملكة تمتد تدريجيا مع ساعات الليل المتأخرة لتشمل المناطق الوسطى وأجزاء من المناطق الجنوبية.

وسيتأثر لبنان، بدءا من الخميس، بمنخفض جوي يتمركز حاليا فوق تركيا، وسيكون مصحوبا بكتل هوائية باردة وأمطار غزيرة حتى صباح يوم الجمعة، في وقت حذرت الأرصاد الجوية من تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية بكثافة.

وفي 20 ديسمبر الجاري، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بالعثور على جثة شاب في أحد الأودية متوفًى نتيجة الطقس البارد جداً الذي يجتاح البلاد، في حين دعت هيئة الأرصاد السكان إلى أخذ الحيطة والحذر.

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