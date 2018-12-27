«السعودية لإعادة التمويل العقاري» تنشئ برنامج صكوك بـ 11 مليار ريال

كشفت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، عن إنشاء برنامج صكوك بقيمة 11 مليار ريال، يشمل إصدارات متعددة من حين إلى آخر للصكوك الإسلامية بالريال حسب توقعات الشركة، حيث قامت بتعيين “إتش إس بي سي السعودية” كمنظم وحيد للبرنامج.

كما كلفت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري “إتش إس بي سي السعودية” كمدير إصدار رئيسي لبرنامج الصكوك وقيادة ترتيب وتوثيق عملية الإصدار.

وأعلنت بدء اللقاءات مع المستثمرين حيث سيتم طرح الصكوك بالريال السعودي فقط من خلال برنامج الصكوك الخاص بالشركة وفقاً لظروف السوق.

يذكر أن المبلغ الناتج عن برنامج إصدار الصكوك الإسلامية سيموّل استراتيجية الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بزيادة السيولة في قطاع التمويل السكني في المملكة انطلاقاً من رؤية الشركة وتماشياً مع أهدافها.