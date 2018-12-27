مدني المدينة يدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية

تواصل- فريق التحرير:

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، حيث تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار الحالة الجوية الماطرة وتأثر كثير من أجزاء المنطقة بالأمطار والسيول مما قد يعرضهم للأخطار والأخذ بوسائل وتعليمات السلامة أثناء التنزه خلال إجازة منتصف العام الدراسي.

ودعا المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد خالد مبارك الجهني، الجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة العامة، واختيار الأماكن المناسبة لنصب الخيام بعيداً عن الأودية ومجاري السيول وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول إليها واختيار الأماكن المرتفعة وسفوح الجبال بعيداً عن الأودية والابتعاد عن المستنقعات المائية والمياه الراكدة.

ويهيب الجهني بقائدي المركبات بالانتباه أثناء التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات والمراكز والقرى والهجر والتأكد من سلامة الطرق بعد الأمطار الأخيرة واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وأكد الجهني إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تجهيز مواقع الإسناد بالمعدات والآليات والقوى البشرية بالمدينة المنورة والإدارات الخارجية بالمحافظات وتطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.