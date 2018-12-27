الرياض تتصدر في تنفيذ الشيكات الواردة لمحاكم التنفيذ بنحو 2.2 مليار ريال

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر في وزارة العدل، عن أن إجمالي قيمة طلبات التنفيذ للشيكات الواردة إلى محاكم التنفيذ بلغت نحو 2.2 مليار ريال، منذ بداية العام الهجري أي خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وأوضحت المصادر، أن محاكم الرياض تصدرت طلبات التنفيذ بـ2581 طلباً بقيمة 805 ملايين ريال، تلتها مكة المكرمة، فيما أتت الحدود الشمالية كأقل منطقة بأربعة طلبات بقيمة 912 ألف ريال.

وأشارت المصادر وفقا لـ”الاقتصادية”، إلى أن قضاة التنفيذ يمكنهم التحقق من صحة المستندات المرفقة في الطلبات وذلك لتوافر الربط الإلكتروني بعديد من الجهات الحكومية والأهلية؛ بما يسهل عملية التحقق، وتسريع الإنجاز.

يذكر أن الوزارة مكّنت مؤخرا طالبي التنفيذ من إنهاء قضايا التنفيذ إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة دون الحاجة إلى مراجعة محاكم التنفيذ لإنهاء طلبات التنفيذ المرفوعة من قبلهم.