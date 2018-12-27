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بعد القفزة الكبيرة.. النفط يتراجع

بعد القفزة الكبيرة.. النفط يتراجع
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تواصل – وكالات:

تراجعت أسعار النفط اليوم (الخميس) بعدما قفزت 8% في الجلسة السابقة بفعل المخاوف من تخمة المعروضة النفطي والقلق من فتور الاقتصاد العالمي، ما ضغط على الأسعار التي تلقت بعض الدعم من صعود أسواق الأسهم.

وبحلول الساعة 6:34 بتوقيت غرينتش نزلت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.4% إلى 54.25 دولار للبرميل. وكانت الأسعار ارتفعت 8% إلى 54.47 دولار للبرميل في اليوم السابق.

وبحسب “رويترز” فقد فتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.56% إلى 45.96 دولار للبرميل. وكانت سجلت ارتفاعا بنسبة 8.7% إلى 46.22 دولار للبرميل في الجلسة السابقة، فيما نزل الخامان نحو 40% عن المستويات المرتفعة التي بلغاها في أكتوبر.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها مثل روسيا خلال اجتماع الشهر الجاري على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا من يناير.

وسجل إنتاج النفط مستويات مرتفعة قياسية أو اقترب منها في الولايات المتحدة وروسيا والسعودية حيث ضخت الولايات المتحدة 11.6 مليون برميل من الخام وهو ما يتجاوز الإنتاج السعودي والروسي.

وقد تتلقى أسعار النفط دعما بفعل ما ورد في مسح مبدئي أجرته رويترز أمس (الأربعاء) وتوقع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 ديسمبر في رابع أسبوع على التوالي من التراجعات.

وينشر معهد البترول الأمريكي بيانات المخزونات اليوم بينما تعلن إدارة معلومات الطاقة تقريرها غدا الجمعة

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